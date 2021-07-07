BIST 1.391
DOLAR 8,69
EURO 10,26
ALTIN 504,47
YEREL

Bahçelievler'de dalgın baba bebeğini düşürdü sonra şok geçirdi

İhlas Haber Ajansı

BAHÇELİEVLER'de merdivene çıkmaya çalışan baba, bebeği arabasından yere düşürdü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'de bir baba, içinde çocuğunun olduğu bebek arabasını sürüyordu. Kaldırıma yanaşan aile bu esnada bir dükkana doğru yöneldi. Aracı kullanan baba arabayı merdivenden yukarı çıkarmaya çalıştığı esnada, bebeği düşürdü.

Dalgın baba şok geçirdi
Arabanın arkasından yüzüstü yere düşen bebek ağlamaya başladı. Kısa süreli şok geçiren adam neye uğradığını şaşırırken ağlayan bebeğin yardımına çevredeki bir vatandaş koştu.

Düşen çocuğu kaldıran adam, bebeği annesine verdi. Emniyet kemeri takılı olmadığı için düşen bebeği annesi yatıştırmaya çalışırken, bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Bebeğin düşme anı ise kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde benzer olay Küçükçekmece'de yaşanmıştı. Yolda yürüyen anne, bebek arabasının pusetine koyduğu çocuğunu kaldırımdan inerken düşürmüş, üzerine basınca fark etmişti...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kampta mısır nasıl haşlanır tadına doyum olmaz!
Kampta mısır nasıl haşlanır tadına doyum olmaz!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Bursa'da gören polisi arayıp haber verdi! Atatürk heykeline çirkin saldırı
Bursa'da gören polisi arayıp haber verdi! Atatürk heykeline çirkin saldırı
Düğüne geç gelince olanlar oldu! Manisa'da müzisyene eşek şakası şoku
Düğüne geç gelince olanlar oldu! Manisa'da müzisyene eşek şakası şoku
Meral Akşener'den hükümete zam isyanı! Esti gürledi
Meral Akşener'den hükümete zam isyanı! Esti gürledi
Niğde'de çöpte Türk bayrağı bulan Suriyeli çocukların saygısı takdir topladı
Niğde'de çöpte Türk bayrağı bulan Suriyeli çocukların saygısı takdir topladı
Ziya Selçuk'tan 'Telafide Ben de Varım' paylaşımı: Öğrencileriyle türkü söyleyen hoca kolay bulunmaz
Ziya Selçuk'tan 'Telafide Ben de Varım' paylaşımı: Öğrencileriyle türkü söyleyen hoca kolay bulunmaz
Aydın'da feci kaza! Yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 2 ölü ve yaralılar var
Aydın'da feci kaza! Yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 2 ölü ve yaralılar var
Ataşehir'de yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kamerada
Ataşehir'de yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kamerada
EURO 2020 maçında şaşırtan gaf! TRT spikerinin bir anda ağzından böyle çıktı
EURO 2020 maçında şaşırtan gaf! TRT spikerinin bir anda ağzından böyle çıktı