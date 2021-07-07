Süleyman Soylu'nun istifasını isteyenlere Devlet Bahçeli'den tokat gibi cevap!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündemdeki yerini koruyor. Oda TV, Cumhuriyet Gazetesi, KRT, Tele1, Birgün, Halk TV gibi sol gazeteler ve televizyon kuruluşları Süleyman Soylu ile ilgili akla gelmeyen iddialar ortaya atıyor.

Sedat Peker ise bu kuruluşların haber kaynağı. Peker'in her iddiasını manşet yapan kuruluşlar Soylu'yu yıpratmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. OdaTV, Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj verdi diye manşet yaptılar.

AK Parti kurmayları Soylu ile ilgili sessizliğini koruyadursun, MHP lideri Devlet Bahçeli bir kez daha açıklama yaparak, yapılan algı operasyonlarını çürüttü. Bahçeli, "Süleyman Soylu yalnız değil, sahipsiz değil" diyerek İçişleri Bakanı'na sahip çıktı. Bahçeli'nin bu çıkışı, sol mecrayı şoke ederken, Süleyman Soylu bir kez daha Devlet Bahçeli'ye sahip çıktı.