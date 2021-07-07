Kampta mısır nasıl haşlanır tadına doyum olmaz!

Özellikle yaz mevsimi gelince lezzetlenir mısırlar. Sahil kenarlarında közde pişen ya da haşlanan mısırları daha çok görmeye başlarız.

Hafif esintili yaz gecelerinin keyif lezzetidir, yakılan mangalların son közünde pişen muhteşem tatlardandır mısırlar. Mısırın tüm aromasını ve faydasını koruduğu pişirme biçimi de hiç şüphesiz ki mısırı haşlamaktan geçiyor. Peki mısır nasıl haşlanır? Püf noktaları nelerdir? İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

Kişi sayısınca Süt mısır Mısırları geçecek kadar kaynamış sıcak su Yeterince tuz