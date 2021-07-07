Ömer Çelik'ten ABD'nin Türkiye'yi suçlayan o çirkin raporuna sert tepki!

Ömer Çelik AK Parti MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ABD’nin Türkiye’nin çocuk asker kullandığı ile ilgili iddialarına yer veren raporuna tepki gösterdi. “Teröre kimin destek verdiğini biliyoruz. Net bir şekilde söylüyorum, çocuk teröristi çocuk asker konusunda Türkiye sicili en temiz devlettir" şeklinde konuştu

Ömer Çelik AK Parti MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ABD’nin Türkiye’nin çocuk asker kullandığı ile ilgili iddialarına yer veren raporuna tepki gösterdi.

“Teröre kimin destek verdiğini biliyoruz. Net bir şekilde söylüyorum, çocuk teröristi çocuk asker konusunda Türkiye sicili en temiz devlettir. Türkiye’yi iftiralarla suçlamaya çalışıyorlar."

"Çocukların silah altına alınması konusunda yaptığımız uyarılara rağmen Türkiye'nin suçlanması çok büyük bir yalandır. Çocukları savaşçı ve terörist olarak kullananların başında PKK/YPG ve DEAŞ gelmektedir" ifadelerini kullandı.