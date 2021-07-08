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İstanbul'da ağlarken bulundu! Yürek dağlayan kavuşma anı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da babaannesiyle gittiği pazarda kaybolan yabancı uyruklu küçük kıza mahalle esnafı sahip çıkarak ailesiyle buluşturdu. Her yerde çocuğunu arayan anne ile kızının buluşma anları duygusal anlara sahne oldu.

Olay, önceki gün Sultangazi Eski Habibler Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşında olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Hazal ismindeki küçük kız, babaannesi ile birlikte alışveriş yapmak için gittiği semt pazarında kayboldu. Bölgede çalışma yaptığı esnada küçük kızın ağladığını gören kepçe operatörü, neden ağladığını sorduğunda ise kendini ifade edebilecek düzeyde Türkçe konuşabilen küçük kız, babaannesi ile pazarda alışveriş yaptıklarını ve kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine küçük kızı elinden tutan kepçe operatörü, hem bölgeyi iyi bildikleri, hem de güvenilir bir yer olduklarını düşündüğü ses sanatçısı ve bölgede restaurant işletmeciliği yapan İbrahim Ocak'ın yanına götürdü.

Küçük kızın korktuğunu ve ağladığını gören Ocak, önce sakinleştirmek için su verdiği kıza ailesini bulmak için evini tarif etmesini isteyince küçük kız, evlerine yakın olan bir bakkal dükkanını tarif etti. Çevredeki arkadaşlarını arayan Ocak, arkadaşlarından ailesine ulaşıp bilgi vermelerini ve kızlarını evlerine getireceklerini söylemesini istedi.

Ailesine götürüp teslim etti.
Ailenin yaşadığı adresi öğrenen Ocak, yanına aldığı küçük kızı annesine teslim etti. Her ikisinin de korktuğu görülen anne ve kızın kavuşma anı ise duygusal anlara sahne oldu. Uzun süre bir birlerine sarılarak ağlayan anne ve kız Ocak'a teşekkür ederken, yaşanan o anlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

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