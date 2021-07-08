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Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önceki videosu

17 yıl önce geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilen görüntüleri yeniden gündeme geldi.

Şarkıları, tarzı ve oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Barış Akarsu, Muğla Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz 2007'de yaşamını yitirmişti.

Barış Akarsu'nun eski görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Ani ölümüyle başta ailesi ve hayranlarını yasa boğan Barış Akarsu'nun ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilen görüntüleri yeniden gündeme geldi. Akarsu, görüntülerde yanına gelen sevenleriyle sohbet ederek 2 hafta daha orada olacağını belirterek arkadaşlarıyla görüşeceğini söylüyor.

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