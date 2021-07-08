Zeynep Bastık ile Tolga Aşık evlendi

Şarkıcı Zeynep Bastık, Tolga Akış ile bu akşam evlendi. Ünlü çifti bu güzel gününde ünlü dostları yalnız bırakmadı. İşte Bastık'ın 'evet' dediği an...

Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan sevgilisi Tolga Akış ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahına katılanlar arasında Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti de vardı. Oğuzhan Koç, aynı zamanda çiftin nikah şahitliğini de üstlendi.

Çok sayıda ünlünün katıldığı düğünde Bastık'ın 'evet' dediği an kameralar tarafından kaydedildi.