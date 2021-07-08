BIST 1.387
DOLAR 8,72
EURO 10,31
ALTIN 506,42
YEREL

Konya'da feci kazada yürek yakan an! Telefon dakikalarca çaldı

İhlas Haber Ajansı

KONYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kayınvalide, kardeşi ve damadı hayatını kaybetti. Üç kişinin hayatını kaybettiği otomobilde dakikalarca çalan telefonu ise açan olmadı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya-Antalya Karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Keser idaresindeki 58 AD 470 plakalı Renault marka otomobil, kavşaktan dönmek istediği sırada Mustafa Ö. (32) idaresindeki 42 EA 993 plakalı Mazda marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil refüje çıkarak savruldu. 58 AD 470 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yolcular refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 58 AD 470 plakalı araçta yolcu olarak bulunan kayınvalide Menekşe Keser (51), kardeşi Muhteşem Akalın (45) ve damadı Abdullah Bircan’ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Musa Keser (45) ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın duyulması üzerine olay yerine gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. 58 plakalı otomobilde bulunan telefon ise dakikalarca çaldı ancak açan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zeynep Bastık ile Tolga Aşık evlendi
Zeynep Bastık ile Tolga Aşık evlendi
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önceki videosu
Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önceki videosu
Menajerimi Ara 45. bölüm fragmanı (Final)
Menajerimi Ara 45. bölüm fragmanı (Final)
Dubai’de büyük bir patlama meydana geldi
Dubai’de büyük bir patlama meydana geldi
Afyonkarahisar'da piknikte hayatının şokunu yaşadılar! Acı içinde bağırdı
Afyonkarahisar'da piknikte hayatının şokunu yaşadılar! Acı içinde bağırdı
Ömer Çelik'ten ABD'nin Türkiye'yi suçlayan o çirkin raporuna sert tepki!
Ömer Çelik'ten ABD'nin Türkiye'yi suçlayan o çirkin raporuna sert tepki!
Ekmekten çıkan şeyi görünce şaştı kaldı! Afyonkarahisar'da Kemal Sunal filmi gerçek oldu
Ekmekten çıkan şeyi görünce şaştı kaldı! Afyonkarahisar'da Kemal Sunal filmi gerçek oldu
Bahçelievler'de dalgın baba bebeğini düşürdü sonra şok geçirdi
Bahçelievler'de dalgın baba bebeğini düşürdü sonra şok geçirdi
Kampta mısır nasıl haşlanır tadına doyum olmaz!
Kampta mısır nasıl haşlanır tadına doyum olmaz!