BIST 1.373
DOLAR 8,69
EURO 10,29
ALTIN 501,94
DÜNYA

Polonya'da helikopter göle düştü! Kaza görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

POLONYA’da geçtiğimiz salı günü göle düşen helikopterin düşme anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Polonya’nın Masurian bölgesinde geçtiğimiz salı günü içinde 2 Ukraynalının da bulunduğu helikopter, Talty Gölü’ne düşmüştü. Pilot dahil toplamda 3 kişiyi taşıyan uçağın göle düşme anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, helikopterin göl etrafında tur attığı ve göle düştüğü anlar net bir şekilde görülürken, kazada yaralananların tedavilerinin hastanede devam ettiği aktarıldı. Helikopter, pilotun hakimiyeti kaybetmesi sonucu düşmüş, şans eseri kimsenin hayatını kaybetmediği kazada pilot ve kabinde bulunan 2 Ukraynalı yaralanmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şanlıurfa'da dev hortumu görenler telefona sarıldı
Şanlıurfa'da dev hortumu görenler telefona sarıldı
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Canlı yayında beIN Sports sunucusu Roksan Kunter’in meslekteki en zor günü! İstifa haberini sundu
Canlı yayında beIN Sports sunucusu Roksan Kunter’in meslekteki en zor günü! İstifa haberini sundu
Konya'da görenleri şaşırtan görüntü! Her gün o sesi duyunca...
Konya'da görenleri şaşırtan görüntü! Her gün o sesi duyunca...
Esenyurt'ta yol verme kavgası minibüs şoförüne tekme tokat saldırı kamerada
Esenyurt'ta yol verme kavgası minibüs şoförüne tekme tokat saldırı kamerada
Tv8 MasterChef eleme turunda yemeğini düşüren yarışmacı Batuhan
Tv8 MasterChef eleme turunda yemeğini düşüren yarışmacı Batuhan
Arnavutköy'de korku filmi gibi görüntü! Çakmaz gazı patladı 3 genç alevler içinde kaldı
Arnavutköy'de korku filmi gibi görüntü! Çakmaz gazı patladı 3 genç alevler içinde kaldı
15/07 Şafak Vakti filmi fragmanı yayınlandı işte 15 Temmuz darbe girişimi filmi
15/07 Şafak Vakti filmi fragmanı yayınlandı işte 15 Temmuz darbe girişimi filmi
İstanbul'da ağlarken bulundu! Yürek dağlayan kavuşma anı
İstanbul'da ağlarken bulundu! Yürek dağlayan kavuşma anı
Konya'da feci kazada yürek yakan an! Telefon dakikalarca çaldı
Konya'da feci kazada yürek yakan an! Telefon dakikalarca çaldı