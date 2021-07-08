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MEDYA

Tv8 MasterChef eleme turunda yemeğini düşüren yarışmacı Batuhan

TV8'de yayımlanan ve Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'in jüriliğini yaptığı Masterchef Türkiye 2021'de eleme turunun heyecanında yemeğini düşmekten son anda kurtaran Batuhan Güler turu geçti.

MasterChef 2021 eleme turu tüm hızıyla devam ederken her gün yarışmacı kadrosuna girmek için adaylar ter döküyor. Bu esnada farklı farklı kazalar yaşayan ve heyecanına yenilen de oluyor... Talihsizlik yaşayan bir yarışmacı da 7 Temmuz Çarşamba akşamı yayınlanan bölümdeki Batuhan dana bonfile hazırlarken, etini pişirdiği döküm tavasını kaydırdı ve yemeğini düşürdü.

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