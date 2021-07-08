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Arnavutköy'de korku filmi gibi görüntü! Çakmaz gazı patladı 3 genç alevler içinde kaldı

ARNAVUTKÖY'de bir fabrikanın bahçesindeki konteynerin içine giren 3 genç, çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu feci şekilde yandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Enes E. İsimli çocuk çalıştığı iş yerinin bahçesinde bulunan konteynerde oturmak için arkadaşları Tunahan A. ve Akın V.’yi çağırdı, konteyner içerisinde oturan çocuklar bir süre sonra çakmak çakınca konteynerde bulunan çakmak gazı parlayarak yanmaya başladı.

İkisinin durumu ağır
Yanan konteyner içerisinden kaçışan çocukların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2’si ağır şekilde yaralandı, çocukların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Köpekleri fırlattılar
Görüntülerde konteynerden kaçışan çocukların peşlerindeki köpekleri de fabrikanın içine fırlattığı görüldü. Yaşananlardan sonra polis olay yerinde inceleme başlattı.

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