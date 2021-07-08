BIST 1.378
DOLAR 8,69
EURO 10,30
ALTIN 506,42
YEREL

Konya'da görenleri şaşırtan görüntü! Her gün o sesi duyunca...

İhlas Haber Ajansı

KONYA’da sokaktan alınan ve 3 yıldır iş yerinde beslenen ‘Kara’ adlı kedi, aracının sesinden tanıdığı sahibini her sabah iş yerinin önünde karşılayarak sarılıyor. Her sabah tekrarlanan sevgi dolu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya’nın Karatay ilçesinde hurdacılık ile uğraşan Mehmet Çetin, 11 yıldır şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan kedi ve köpekleri beslemeye başladı. Çevrede bulunan 50 kedi ile birlikte son 3 yıldır da sokakta bulduğu ve ‘Kara’ ismini verdiği kediyi besleyen Mehmet Çetin, kediyle sıcak bir ilişki kurdu. Sahibinin iş yerinde beslemeye başladığı kedi, her sabah iş yerine yaklaşan sahibini aracından tanıyarak karşılamaya başladı. Aracından inmesini bekleyerek sahibinin yanına giden kedi, sahibine sarılarak adeta kucaklıyor. Her sabah tekrarlanan sevgi dolu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, sahibinin iş yerinin önüne yaklaştığını anlayan kedinin sahibinin yanına giderek birbirlerine sarılmaları ve sahibinin kediyi sevdikten sonra iş yerine girmesi yer alıyor. ‘Kara’ isimli kedisinin sabahları motosiklet ve minibüsün sesinden tanıyarak dışarı çıktığını ve kendisini karşıladığını ifade eden Mehmet Çetin, “Her sabah geldiğim zaman bana bir karşılama yapıyor. Sonrasında biraz seviyorum. Daha sonrasında işimize gücümüze bakıyoruz her gün. Mesela ileride 50 civarında kedim var, günlük onları doyuruyorum." ifadelerini kullandı.


"Toplamda 40-45 dakika falan sürüyor"
"Çok sayıda köpek var, günlük onların sularını falan veriyorum" diyen Çetin "Sonrasında işine gücüme bakıyorum. Toplamda 40-45 dakika falan sürüyor. Bu ise kendi kedim Kara. Rutin olarak benim arabamı veya motosikletimin sesini duyduğu zaman içeriden çıkıyor ve geliyor her zaman ve karşılamasını yapıyor” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Esenyurt'ta yol verme kavgası minibüs şoförüne tekme tokat saldırı kamerada
Esenyurt'ta yol verme kavgası minibüs şoförüne tekme tokat saldırı kamerada
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Bursa'da kendini cayır cayır yaktı! Çığlıkları duyan şok oldu: Son sözü bakın ne oldu
Bursa'da kendini cayır cayır yaktı! Çığlıkları duyan şok oldu: Son sözü bakın ne oldu
Arnavutköy'de korku filmi gibi görüntü! Çakmaz gazı patladı 3 genç alevler içinde kaldı
Arnavutköy'de korku filmi gibi görüntü! Çakmaz gazı patladı 3 genç alevler içinde kaldı
15/07 Şafak Vakti filmi fragmanı yayınlandı işte 15 Temmuz darbe girişimi filmi
15/07 Şafak Vakti filmi fragmanı yayınlandı işte 15 Temmuz darbe girişimi filmi
Konya'da feci kazada yürek yakan an! Telefon dakikalarca çaldı
Konya'da feci kazada yürek yakan an! Telefon dakikalarca çaldı
Zeynep Bastık ile Tolga Aşık evlendi
Zeynep Bastık ile Tolga Aşık evlendi
Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önceki videosu
Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önceki videosu
Sen Çal Kapımı 45. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 45. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 45. bölüm fragmanı (Final)
Menajerimi Ara 45. bölüm fragmanı (Final)