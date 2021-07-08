Canlı yayında beIN Sports sunucusu Roksan Kunter’in meslekteki en zor günü! İstifa haberini sundu

Bein Sports ekranlarının güzel sunucusu Roksan Kunter, meslek hayatının en zor gününü yaşadı. Kunter canlı yayında babasının istifa haberini sundu.

Efsane basketçi Erman Kunter’in spor spikeri kızı Roksan Kunter, meslek hayatının en zor anını yaşadı. Bein Sports ekranlarında sunuculuk yapan güzel sunucu, babasının istifa haberini sundu. Aralık 2018’den bu yana Cholet Basket’te görev alan Erman Kunter, Fransız ekibinden ayrıldı. Deneyimli başantrenörün 3. Cholet dönemi böylece sona ermiş oldu.



İlk olarak 2003’te Cholet’nin başına geçen Kunter, o sezon takımı küme düşmekten kurtarıp tekrar göreve geldiği 2006 yılından 2012 yılına kadar ekibin başında durmuştu. 2009-10 sezonunda takımı lig şampiyonluğuna taşıyan Erman Kunter, Fransız basınının saygın gazetesi L’Equipe tarafından lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 5 yabancı antrenöründen biri olarak gösterilmişti. Kendisi 2010 yılında Fransız vatandaşlığı aldı.