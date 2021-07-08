BIST 1.373
DOLAR 8,69
EURO 10,29
ALTIN 504,65
MEDYA

Canlı yayında beIN Sports sunucusu Roksan Kunter’in meslekteki en zor günü! İstifa haberini sundu

Bein Sports ekranlarının güzel sunucusu Roksan Kunter, meslek hayatının en zor gününü yaşadı. Kunter canlı yayında babasının istifa haberini sundu.

Efsane basketçi Erman Kunter’in spor spikeri kızı Roksan Kunter, meslek hayatının en zor anını yaşadı. Bein Sports ekranlarında sunuculuk yapan güzel sunucu, babasının istifa haberini sundu. Aralık 2018’den bu yana Cholet Basket’te görev alan Erman Kunter, Fransız ekibinden ayrıldı. Deneyimli başantrenörün 3. Cholet dönemi böylece sona ermiş oldu.

İlk olarak 2003’te Cholet’nin başına geçen Kunter, o sezon takımı küme düşmekten kurtarıp tekrar göreve geldiği 2006 yılından 2012 yılına kadar ekibin başında durmuştu. 2009-10 sezonunda takımı lig şampiyonluğuna taşıyan Erman Kunter, Fransız basınının saygın gazetesi L’Equipe tarafından lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 5 yabancı antrenöründen biri olarak gösterilmişti. Kendisi 2010 yılında Fransız vatandaşlığı aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da metrobüste yolcular şemsiye açtı görüntülerle ilgili AK Partili Kabaktepe'den açıklama
İstanbul'da metrobüste yolcular şemsiye açtı görüntülerle ilgili AK Partili Kabaktepe'den açıklama
Konya'da görenleri şaşırtan görüntü! Her gün o sesi duyunca...
Konya'da görenleri şaşırtan görüntü! Her gün o sesi duyunca...
Tv8 MasterChef eleme turunda yemeğini düşüren yarışmacı Batuhan
Tv8 MasterChef eleme turunda yemeğini düşüren yarışmacı Batuhan
Arnavutköy'de korku filmi gibi görüntü! Çakmaz gazı patladı 3 genç alevler içinde kaldı
Arnavutköy'de korku filmi gibi görüntü! Çakmaz gazı patladı 3 genç alevler içinde kaldı
İstanbul'da ağlarken bulundu! Yürek dağlayan kavuşma anı
İstanbul'da ağlarken bulundu! Yürek dağlayan kavuşma anı
Konya'da feci kazada yürek yakan an! Telefon dakikalarca çaldı
Konya'da feci kazada yürek yakan an! Telefon dakikalarca çaldı
Zeynep Bastık ile Tolga Aşık evlendi
Zeynep Bastık ile Tolga Aşık evlendi
Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önceki videosu
Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önceki videosu
Sen Çal Kapımı 45. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 45. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 45. bölüm fragmanı (Final)
Menajerimi Ara 45. bölüm fragmanı (Final)