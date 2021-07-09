BIST 1.373
DOLAR 8,68
EURO 10,31
ALTIN 504,04
MEDYA

Maraşlı 26. bölüm fragmanı (Final)

Maraşlı dizisi 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı'nın bu hafta yayınlanacak final bölümünde neler olacak? Maraşlı 13 Temmuz 2021 Salı akşamı ATV'de...

Özel Kuvvetlerden ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır.

Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer. Mahur, o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da kendini cayır cayır yaktı! Çığlıkları duyan şok oldu: Ölmeden önceki son sözü...
Bursa'da kendini cayır cayır yaktı! Çığlıkları duyan şok oldu: Ölmeden önceki son sözü...
Gözüne kestirip zaman kolladı! İstanbul'da hırsızın rahatlığı pes dedirtti
Gözüne kestirip zaman kolladı! İstanbul'da hırsızın rahatlığı pes dedirtti
Kocaeli'de halk otobüsü şoförü çılgına döndü! Yolcuyu tekme tokat dövdü
Kocaeli'de halk otobüsü şoförü çılgına döndü! Yolcuyu tekme tokat dövdü
Polonya'da helikopter göle düştü! Kaza görüntüsü ortaya çıktı
Polonya'da helikopter göle düştü! Kaza görüntüsü ortaya çıktı
Canlı yayında beIN Sports sunucusu Roksan Kunter’in meslekteki en zor günü! İstifa haberini sundu
Canlı yayında beIN Sports sunucusu Roksan Kunter’in meslekteki en zor günü! İstifa haberini sundu
İstanbul'da metrobüste yolcular şemsiye açtı görüntülerle ilgili AK Partili Kabaktepe'den açıklama
İstanbul'da metrobüste yolcular şemsiye açtı görüntülerle ilgili AK Partili Kabaktepe'den açıklama
Konya'da görenleri şaşırtan görüntü! Her gün o sesi duyunca...
Konya'da görenleri şaşırtan görüntü! Her gün o sesi duyunca...
Esenyurt'ta yol verme kavgası minibüs şoförüne tekme tokat saldırı kamerada
Esenyurt'ta yol verme kavgası minibüs şoförüne tekme tokat saldırı kamerada
Tv8 MasterChef eleme turunda yemeğini düşüren yarışmacı Batuhan
Tv8 MasterChef eleme turunda yemeğini düşüren yarışmacı Batuhan
Arnavutköy'de korku filmi gibi görüntü! Çakmaz gazı patladı 3 genç alevler içinde kaldı
Arnavutköy'de korku filmi gibi görüntü! Çakmaz gazı patladı 3 genç alevler içinde kaldı