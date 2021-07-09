CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca TBMM'de kürsüde türkü söyledi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir ilk yaşandı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca eleştirilerini sıralamak için çıktığı meclis kürsüsünde türkü söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda müzik sektöründe yaşanan sorunlar ile ilgili İYİ Parti Grup önerisi görüşülürken CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu söz aldı, kürsüye çıktı. Herkes konuşmaya başlamasını beklerken vekil türküye başladı.
Kayışoğlu ardından ise konuşmasını gerçekleştirdi. Gece 24'ten sonra müzik yasağını eleştirdi.
Kürsüden inen Kayışoğlu AK Parti sıralarının önunden geçerken AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ile selamlaşması da dikkat çekti.