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YEREL

İstanbul'da sokak ortasında yarı çıplak kavga! Gören telefona sarıldı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da iki turist sokak ortasında yarı çıplak halde yerde kavga etti. Çevredekilerin araya girmesi sona eren kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Balıkçılar Çarşısı'nda dün sabah saatlerinde yarı çıplak haldeki iki turist arasından bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Alkollü oldukları iddia edilen iki turist kaldırım üzerinde birbirleriyle yerde kavga etti. Turistlerden birisinin 'polis' diye bağırdığı duyuldu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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