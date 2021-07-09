Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyarbakır'da Biji Serok tezahüratı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Diyarbakırlılar tarafından, "Biji Serok Erdoğan (Yaşasın Başkan Erdoğan)" sloganlarıyla kesildi. Erdoğan için bestelenen Kürtçe bir marş da sosyal medyada paylaşıldı.
Cuma namazını Diyarbakır Kurşunlu Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşma yapan Erdoğan, "Toplu açılış törenimizde Diyarbakır'a kazandırdığımız eserlerin sevincini yaşayacağız" dedi. Erdoğan, gençlerle de bir araya geldikten sonra Diyarbakır programını bitireceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında sık sık sloganlar atıldı. Diyarbakırlılar, hep bir ağızdan, "Biji Serok Erdoğan (Yaşasın Başkan Erdoğan)" tezahüratında bulundu.