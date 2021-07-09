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MAGAZİN

Hande Ataizi Sevda Demirel 'Ne dedin sen' tokat videosunun perde arkası

Sevda Demirel Hande Ataizi tokat videosu yıllar geçmesine rağmen hala sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. Magazin sunucusu ve şarkıcı Arto, yıllar evvel o programda şahit olduğu tokat olayının perde arkasını anlattı. Meğer plan bambaşkaymış...

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programına bu hafta sivri diliyle bilinen Arto konuk oldu. Yıllar önce Türk magazin tarihine damga vuran Sevda Demirel - Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlatan Arto 'aslında o tokat bana atılacaktı' dedi.

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