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Sürücüler birbirine girdi kazma ile saldırdı

SULTANGAZİ'de sürücüler arasında yaşanan tartışmalar amatör kameralara yansıdı. Bir sürücü tartıştığı sürücüye kazma ile saldırdı.

Olay akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Acar idaresindeki hafif ticari aracın önü Atatürk Bulvarı Sultangazi Belediyesi civarında bir başka araç sürücüsü tarafından kesildi.

Yol verme tartışmasından dolayı tartıştıkları sürücü tarafından önü kesilen Acar'a araçtan inen iki kişi saldırmaya başladı. Saldırganlardan biri tekme ile aracın camını ve sol aynasını kırarken, diğer saldırgan ise araçta bulunan kazmayı alarak Acar'a saldırmaya çalıştı.

Aracından inmeyen Acar'ın yardımına diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar araya girerek, ikiliyi sakinleştirdi. Araca binen iki kişi olay yerinden uzaklaşırken, Alper Acar polis merkezi amirliğine giderek kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. 

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