CHP'li Veli Ağbaba beklemiyordu CHP seçmeni olduğunu söyledi bakın ne dedi!

NİĞDE'de temaslarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bir vatandaşın "Üç nesildir CHP seçmeniyim, şu an Kılıçdaroğlu'nun liderlik yapabileceğine inanmıyorum." sözleriyle neye uğradığını şaşırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindekiler, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek Başkan Alim Yeşil, oda başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Daha sonra Niğde Ticaret ve Sanayi Odasına (NİTSO) geçen Ağbaba, Meclis Başkanı Serdar Ecemiş ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

"Bir CHP seçmeni olarak bana da kulak verin, beni de küstürmeyin"

Heyetin NİTSO ziyareti öncesi, Ayhan Şahenk Bulvarı'nda, CHP seçmeni olduğunu söyleyen bir vatandaş, Ağbaba'ya, "Toplumda oluşan genel bir görüş var. Üç nesildir CHP seçmeniyim, şu an Kılıçdaroğlu'nun liderlik yapabileceğine inanmıyorum. Bir CHP seçmeni olarak bana da kulak verin, beni de küstürmeyin. Koyu AK Parti'li arkadaşlarım artık AK Parti'ye oy vermeyeceklerini, 'Kime verelim?' deyip arasatta kaldıklarını biliyorum. Bunu da değerlendirin." dedi.

Ağbaba da "Şu anda başkan kim olacak diye konuşmuyoruz. Şimdi başka bir şey konuşuyoruz." karşılığını verdi.