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Kanal D Neler Oluyor Hayatta'da Gülsüm Köksal'dan şok itiraf

KANAL D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına dün, Adana’da yaşayan Emine Güder ve kız kardeşi Gülsüm Köksal’ın arasında yaşananlar damgasını vurmuştu. Programın son bölümünde ise bu kez abla Gülsüm Köksal bağlanarak hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Gülsüm Köksal, ablasının iddialarını “haberler yalan, iftira atıyorlar, kabul etmiyorum, kimsenin yuvasını yıkmadım, onlar kendileri yıktı.” sözleriyle yalanladı. Ablası hakkında ilginç iddialarda bulundu. “Annemi dilendiriyor, onu evden attı, çocuklarımı kurumdan almamam için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.

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