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Mehmetçiğe güç katacak! Sancak, TSK'ya teslim edildi İsmail Demir duyurdu

Yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi Sancak, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim edildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan Sancak'ın görüntüsünü paylaştı.

Türk askerinin yeni elektronik harp gücü Sancak'ı, Savunma sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından paylaştı.

Sancak, stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek sahada önemli avantaj sağlayacak. Yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi özelliğiyle de Mehmetçiğin gücüne güç katacak.

İsmail Demir, videolu paylaşımda, "Sancak'ı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim ettik. Durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.

İşte Sancak'tan bazı kareler:

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