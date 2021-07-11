Esenyurt'ta kadınların kavgası! Yabancı uyruklular saç saça birbirine girdi
ESENYURT'ta lüks bir rezidansın önünde dakikalarca kavga eden yabancı uyruklu kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Kadınların kavgası saniye saniye telefon kamerasına yansıdı.
Olay, dün Esenyurt Akkoza Mahallesi'nde meydana geldi. Lüks bir rezidansın önünde bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başlayan yabancı uyruklu kadınlar, ilerleyen dakikalarda saç saça baş başa kavga etmeye başladı.
Dakikalarca süren kavga anları çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle son bulurken, o dakikalar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.