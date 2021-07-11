BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 503,55
YEREL

Esenyurt'ta kadınların kavgası! Yabancı uyruklular saç saça birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı

ESENYURT'ta lüks bir rezidansın önünde dakikalarca kavga eden yabancı uyruklu kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayrıldı. Kadınların kavgası saniye saniye telefon kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Akkoza Mahallesi'nde meydana geldi. Lüks bir rezidansın önünde bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başlayan yabancı uyruklu kadınlar, ilerleyen dakikalarda saç saça baş başa kavga etmeye başladı.

Dakikalarca süren kavga anları çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle son bulurken, o dakikalar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hastanede doktorlar yumruk yumruğa kavga etti! O kavga kameralara yansıdı
Hastanede doktorlar yumruk yumruğa kavga etti! O kavga kameralara yansıdı
Suudi Arabistan'da hızını alamayan otomobil, namaz kılanların arasına daldı
Suudi Arabistan'da hızını alamayan otomobil, namaz kılanların arasına daldı
Fahrettin Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'Diyarbakır annesi' arasındaki diyalog
Fahrettin Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'Diyarbakır annesi' arasındaki diyalog
ABD'de alev hortumu! Korku filmi sahnesi gibi görüntü kamerada
ABD'de alev hortumu! Korku filmi sahnesi gibi görüntü kamerada
Sinop’ta 2 aydır yumurtlayan horoz sahibini şaşırttı
Sinop’ta 2 aydır yumurtlayan horoz sahibini şaşırttı
Kanal D Neler Oluyor Hayatta'da Gülsüm Köksal'dan şok itiraf
Kanal D Neler Oluyor Hayatta'da Gülsüm Köksal'dan şok itiraf
Yerli hava savunma sistemi Hisar füzesinde iki müjde! İsmail Demir duyurdu
Yerli hava savunma sistemi Hisar füzesinde iki müjde! İsmail Demir duyurdu
Sürücüler birbirine girdi kazma ile saldırdı
Sürücüler birbirine girdi kazma ile saldırdı
CHP'li Veli Ağbaba beklemiyordu CHP seçmeni olduğunu söyledi bakın ne dedi!
CHP'li Veli Ağbaba beklemiyordu CHP seçmeni olduğunu söyledi bakın ne dedi!
Honduras’ta bir İtalyan vatandaşı 600 kişi tarafından taş sopa ve palalarla linç edildi
Honduras’ta bir İtalyan vatandaşı 600 kişi tarafından taş sopa ve palalarla linç edildi