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DÜNYA

ABD'de alev hortumu! Korku filmi sahnesi gibi görüntü kamerada

Demirören Haber Ajansı

ABD Orman Hizmetleri, Kuzey Kaliforniya bölgesinde aşırı sıcaklıklar sebebiyle devam eden orman yangını söndürme çalışmaları sırasında, alevlerin arasından rüzgarla birlikte oluşan ‘alev hortumu’ yakından görüntüledi.

ABD’de aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangınlarında yaklaşık 42 bin kilometre kare alan yandı. Yetkililer, Kaliforniya eyaletinin çeşitli yerlerinde devam eden yangınların yüzde 70’inin kontrol altına alındığını açıkladı.

Kuzey Kaliforniya bölgesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şiddetli esen rüzgar sebebiyle alevlerin arasında hortum meydana geldi.

Hortum, ABD Orman Hizmetleri tarafından yakından görüntülendi. Yetkililer, Perşembe günü yaptığı açıklamada “Bu, itfaiyecilerin karşılaştığı aşırı yangın davranışı türüdür. Bu video, 29 Haziran Salı günü orman yangını sırasında Klamath Ulusal Orman Denetçisi Rachel Smith tarafından çekildi” dedi.

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