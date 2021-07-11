Hastanede doktorlar yumruk yumruğa kavga etti! O kavga kameralara yansıdı
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapan doktor ve başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti. İki doktorun kavga anı hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suruç Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı S.G., doktorları denetime çıktı.
Kafeteryada birbirlerine girdiler
S.G. denetimde, Kadın Doğum Uzmanı S.K.'nin yerinde olmadığını belirledi. Hastanenin kafe bölümünde yüz yüze konuşmak için bir araya gelen ikili, tartışmanın alevlenmesiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.
Çevredekiler araladı!
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.