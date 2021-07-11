Suudi Arabistan'da hızını alamayan otomobil, namaz kılanların arasına daldı
SUUDİ ARABİSTAN'da hızını alamayan araç, dükkanının önünde namaz kılan bir grup kişinin arasına daldı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Suudi Arabistan’da facianın eşiğinden dönüldü. Hızını alamayan araç, dükkanının önünde akşam namazını kılan bir grup kişinin arasına daldı. Grup aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, olayda can kaybı yaşanmadı.
Araç ise başka bir araca çarparak güçlükle durabildi. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.