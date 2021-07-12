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İstanbul'da İspanyol kadından çirkin hareket! Vatandaşlardan tepki yağdı

İSTANBUL'da Türk bayrağını yırtan İspanyol bir kadına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Büyükçekmece sahilde meydana geldi. İddialara göre, İspanyol uyruklu bir kadın Türk bayrağını yırttı. Kadının bayrağı yırttığını gören vatandaşlar, olaya tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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