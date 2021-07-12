Kadıköy'de kiliseye saygısızlık! Üstüne çıkıp erik dalı oynadılar!

Kadıköy'de Altıyol Meydanı'nda gece saatlerinde eğlenenler Surp Takavor Kilisesi'nin kapısına çıkıp erik dalı oynadılar. Savcılık soruşturma başlatırken Ak Parti'den de tepki geldi.

İstanbul Kadıköy'deki Altıyol Meydanı'nda trafiğe kapalı alanda dün akşam saatlerinde yoğun kalabalıklar oluştu. Surp Takavor Kilisesi'nin önündeki yaya yolunda ise bir grup müzik eşliğinde eğlendi. Bu sırada kalabalıktan 3 kişi kilisenin giriş kapısının üzerindeki duvara çıktı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere göre bu kişilerin duvarın üstüne çıkarak, müzik eşliğinde oynaması tepkilere neden oldu.

Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.

Ak Parti'den tepki

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kadıköy'de gece sokak eğlencesinde kilisenin kapısının üzerine çıkıp dans edilmesi olayıyla ilgili konuştu. Çelik şunları söyledi:

"Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.

Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kınama

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabetler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir." ifadesini kullandı.