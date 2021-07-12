Adana'da kan donduran görüntü! Balkona sıkıştırıp defalarca tekmeledi

ADANA’da bir kadın, evinin balkonunda, köpeğine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği anlar, sosyal medyada yayınlanınca hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde bir kadının, evinin balkonunda köpeğine tekme ve yumruk attığını gören komşuları, cep telefonuyla o anları kaydetti. Dakikalarca köpeğe eziyet eden kadının videoları, sosyal medyada paylaşılınca, kısa sürede dikkat çeken olayın görüntüleri geniş kitlelere yayıldı.



Görüntüleri izleyen hayvanseverler, kadının adresine ulaşıp köpeğin bulunduğu evin bahçesinde toplandı. Hayvanseverler, polis ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine de haber verdi. İsmi öğrenilemeyen kadının eşi, apartmanın önünde bekleyenleri görünce köpeği indirip, görevlilere teslim etti.







Kadın zihinsel engelli

HAYDİ ekiplerinin aracına bindirilen köpek, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Polisin incelemesinde, kadının yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Şiddete uğrayan köpeğin ise tedavisinin ardından sahiplendirileceği belirtildi.