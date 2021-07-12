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İstanbul'da dehşete düşüren anlar! Eşinin gözü önünde tekme tokat dövdüler

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da eşiyle piknik yapmaya gelen kişi, kavga ettiği kişinin yakınları tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Sultangazi Şehir Ormanları Mimar Sinan Kent Orman'ında meydana geldi. İddiaya göre, piknik yapmak için ormana gelen çift, 17 yaşındaki bir kişiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında genç, kadının kocası tarafından darbedildi. Bunun üzerine genç, yakınlarını arayarak durumdan haberdar etti. Olay yerine gelen gencin yakınları, eşinin yanında o kişiyi tekme tokat dövdü. Araya girenler, gencin yakınlarını sakinleştirmeye çalışırken, darbedilen kişiyi de olay yerinden uzaklaştırdı.

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