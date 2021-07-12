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DÜNYA

Canlı yayında korkunç olay! Yüzünden vuruldu: 'Yardım edin' diye bağırdı

ABD'nin Los Angeles kentinden bir rapçi aracındayken tüyler ürpertici ölümü canlı yayına yansıdı.

Gerçek adı Zerail Dijon Rivera olan, Indian Red Boy olarak tanınan 21 yaşındaki rapçi, 8 Temmuz Perşembe günü aracında otururken Instagram canlı yayını yaparak bir arkadaşıyla sohbet ediyordu. Video görüntülerinde, sohbet esnasında bir anda ateş edildiği görülürken, arkadaşının önce durumu fark etmediği anlaşılırken, gencin burnundan kan aktığı ve "Yardım edin" diye bağırdığı görüldü. Arkadaşının "Neredesin?" diye bağırdığı görülürken, 21 yaşındaki rapçinin "Hawthorne" yanıtı verdiği duyuldu. 

Hawthorne Polis Departmanından Teğmen Ti Goetz'in basına yaptığı açıklamada, saldırının planlı olduğunu düşündüklerini söyleyerek, "Görünüşe göre takip edilip planlanmış. Çete üyeleri gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları, genç rapçinin ölümünü gösteren video hakkında, "Indian Red Boy videosu çok acımasız. Bir an gülüp geçiyorsun, bir dakika sonra nefes nefese yardım için yalvarıyorsun" yorumları yaptı.

Çete üyesi iddiası
Olay yerine gelen ekipler Rivera'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Ayrıca arabanın ön camında birkaç kurşun izi tespit edildi. Kaynaklar tarafından doğrulanmasa da, Rivera'nın Los Angeles sokak çetesi olan Bloods'ın üyesi olabileceği iddia edildi.

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