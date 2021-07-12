Eşref Ziya'dan dikkat çeken tesettür ve namaz yorumu
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalındaki Perde Arkası programının konuğu oyuncu ve müzisyen Eşraf Ziya'ydı. Hadi Özışık konuğu Eşref Ziya ile birlikte 28 şubat sürecinde yaşananları değerlendirdi.
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalındaki Perde Arkası programının konuğu oyuncu ve müzisyen Eşraf Ziya'ydı.
Hadi Özışık konuğu Eşref Ziya ile birlikte 28 şubat sürecinde yaşananları değerlendirdi.Ziya, ''Belirli bir bilince gelene kadar başörtüsünün takılmaması gerektiğini'' söyledi.