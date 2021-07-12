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MEDYA

İtalya kupa aldı MasterChef Danilo Zanna balkondan havuza atladı

Tv8 MasterChef jürisindeki İtalyan şef Danilo Zanna, İngiltere'yi 3-2'lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi olan İtalyan takımının zaferi karşısında adeta sevinçten çılgına döndü. İşte o anlar...

Tv8'in sevilen ve çok izlenen yarışma programı MasterChef 2021'in renkli jüri üyesi Danilo Zanna, EURO 2020'de memleketi İtalya'nın milli takımının penaltı atışları sonrası kupanın sahibi olduğu anlarda sevinçten adeta deliye döndü. İngiltere'yi 3-2'lik skorla mağlup eden İtalya kupanın sahibi oldu. MasterChef yarışmasında jüri koltuğunda oturan İtalyan şef Danilo Zanna kendinden geçti.

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