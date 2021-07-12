İlber Ortaylı'dan koronavirüse karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Ortaylı, kamu spotunda, "İnsanlık, tarih boyu çeşitli salgın hastalıklarla mücadele etti, büyük tahribat gördü. Bu salgın hastalıkların zulmünden ancak bazı hekimlerin bulduğu aşı sistemiyle kurtulabildi. Şu anda da bunların belki en korkuncu ve dayanıklısıyla savaşıyoruz. Koronavirüse karşı mutlaka aşılanalım" ifadelerini kullandı.

Videoda salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşı olduğu da vurgulandı.