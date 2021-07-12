15 Temmuz çıkışı olay oldu! 'Bunu anlamış değilim' deyip Mustafa Üstündağ isyan etti

Arafta Sorular programına katılan oyuncu Mustafa Üstündağ, 15 Temmuz darbe girişimini 'tiyatro' olarak nitelendirenlere tepki gösterdi.

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu oyuncu Mustafa Üstündağ oldu. Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Üstündağ, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik 'tiyatro' söylemlerine sert çıktı. “252 insanımız canından oldu. Tiyatro öyle bir şey değil” diyen Mustafa Üstündağ, "Tiyatro oynadığınız zaman kimse ölmüyor. Filmlerde de kimse ölmüyor. Hepimizin bir siyasi görüşü ve inandığı sistem var… O hepimizin ortak bir başkaldırısıydı. Sonra ne oldu? O akşam hepiniz Meclis'te beraber değil miydiniz? Hep beraber diretmediniz mi? Bu insanlar hep beraber sokaklara çıkmadı mı? Peki ne oldu şimdi? Biz niye bu kadar çabuk unutuyoruz? 252 can gitti… Bir sürü ocak söndü. Bir sürü annesiz-babasız- evlatsız kaldı…" dedi.



Tartışmalarla ilgili Üstündağ "15 Temmuz'un tartışılacak hiçbir tarafı yok. İnsanlar sokaklara çıktı, 250 insanımız öldü. Bunun sağcısı, solcusu yok. Bu darbe girişimi kabul edilemez. Bunu yapanlar rezil olup, kaçıp gitti. Kendi insanımız öldü ve biz buna dur dedik, insanlar ölüme gittiler! Bu duruma hep beraber karşı durmakla yükümlüyüz. Seçilmişler darbe ile gidemez!" ifadelerini kullandı.







"Hiçbir partiye üye değilim"

Yandaş söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna ise oyuncu, “Bunu anlamış değilim. Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir partiye üye değilim, hiçbir siyasi partiyle organik bir bağım yok. Altını çizerek söylüyorum, kim bu vatan için hizmet ediyorsa, elimden geldiği kadar gücümün yettiği kadar yanındayım” şeklinde cevap verdi.