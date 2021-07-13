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Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Kokuşmuş yazarlar yorumcular hodri meydan!

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi ve kendisi hakkında 'koltuk sevdasına kapıldığını ve devlet içinde kadrolaştığı' iddialarına oldukça sert bir çıkışla yanıt verdi. Bunun için "Bizim kadrolaştığımızı, koltuk sevdasına kapıldığımızı iddia eden kokuşmuş yazar ve yorumcular, hodri meydan! Bildiklerinizi kamuoyuyla paylaşmazsanız alçaksınız, ahlaksızsınız!" şeklinde konuştu.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi ve kendisi hakkında 'koltuk sevdasına kapıldığını ve devlet içinde kadrolaştığı' iddialarına oldukça sert bir çıkışla yanıt verdi. Bunun için "Bizim kadrolaştığımızı, koltuk sevdasına kapıldığımızı iddia eden kokuşmuş yazar ve yorumcular, hodri meydan! Bildiklerinizi kamuoyuyla paylaşmazsanız alçaksınız, ahlaksızsınız!" şeklinde konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için de bomba iddialar ortaya atan Bahçeli, "CHP ile İP, HDP'nin yörüngesine sabitlemiş, PKK'nın çizgisine taşınmıştır. Bunlar FETÖ ile tek yumurta ikizi haline gelmişlerdir. Kılıçdaroğlu yalan ve iftira kampanyasına her gün bir yenisiniz eklemektir. Biz onu dinlerken utanıyoruz ama o konuşmaktan utanmıyor." ifadelerini kullandı.

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