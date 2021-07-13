Çiftçiler Tuz Gölü'ne bent çekince yavru flamingolar öldü

Çiftçilerin Tuz Gölü'ne bent çekip su akışını kesmesi üzerine flamingo yavrularının hepsi öldü. Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, "Ne kadar şikayet ettimse de sonuç alamadım" diye tepki gösterdi.

Tuz Gölü'ne giden su kanallarına bent çeken çiftçiler, iki ana arterden su akışını engelledi. Yaklaşık bir haftadır gölde Flamingo ölümleri yaşanıyordu. Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, göldeki bütün flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi.

Önceki yıllarda da kanallara boru atarak çiftçilerin tarlalarına su çektiğini anlatan Tunç, "DSİ'ye başvurdum, şikayet ettim. Bir sonuç çıkmadı. Yaptırım olmayınca kanallara bent çekilmeye başlandı. Yaklaşık bir haftadır Flamingo ölümleri oluyordu. Şu an hiçbir şekilde su akmayan Tuz Gölü'nde yavru flamingoların hepsi öldü" ifadelerini kullandı.

Tunç, gerekli uyarılara rağmen yaptırım olmamasına sitem etti:

"Flamingo ebeveyni kuluçkadan çıkardıkları yavruyu tek başına sahiplenmezler. Grup olarak yaşadıkları için bizim 'ana kucağı' dediğimiz sistemle yavruları büyütürler. Düşünün 10 bin yavru bir çemberin içinde duruyor. Dışarıda da burayı çevreleyen 20 bin ebeveyn var. Ebeveynler önce beslenecekleri alana gider. Yavaş yavaş yavruları götürüp besledikten sonra geri dönerler. Tekrardan yıkanacakları, temizlenecekleri Tuz Gölü'nün içindeki temiz su merkezine gelirler. Bu mesafe ne kadar uzarsa ölümler o kadar artar."

Tunç'un bahsettiği mesafe ise bir buçuk kilometre. Flamingoların beslendiği alanda hiç su olmaması ekolojik dengeyi bozarak kuşların ölümüne sebep oluyor.