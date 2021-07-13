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CHP

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel: Camide euro dolar diye tespih çekiyorlar

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, 'iktidar partisini eleştirmek isterken, Müslümanların inancıyla dalga geçmesi tepkilere neden oldu.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Halk TV'de katıldığı bir programda Müslümanlarla alay etti.

Ayşenur Arslan'ın programına konuk olan Sertel, “Camide tespih çekerken bile samimiyetimle söylüyorum euro, dolar, euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atila Sertel değilim. İnan ki bak. Euro dolar euro dolar diye çeken çok sayıda var bunlardan” ifadelerini kullandı.

Kahkahalı destek

Sertel'in sözlerine Arslan, kahkahalar atarak destek verdi. Sertel'in bu sözlerine sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.

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