Kampta mantar dolması nasıl yapılır efsane lezzet!

Enfes bir lezzet olan mantar dolması tarifiyle karşınızdayız. İşte damakları çatlatan bu lezzetin malzemeleri ve hazırlanışı...

Mantar, kaşar ve sucuğun muhteşem uyumuna hayran kalacağınız, tadı damağınızdan silinmeyecek bir lezzet mantar dolması. Kısa sürede bu eşsiz tadı hazırlayabileceksiniz. Peki mantar dolması tarifi nasıl yapılır? Malzemeler neler? İşte enfes mantar dolması tarifi için gerekli malzemeler ve yapılışı. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

10- 12 adet mantar, 100-150 gram kaşar, 150 gram sucuk Yeterince tuz.