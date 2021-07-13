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SAĞLIK

Sağlık Bakanlığından özel klip: Bu son olsun bu son

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla başlatılan aşılama kampanyasına özel bir klip hazırlandı. Klipte 'Bu Son Olsun' şarkısı yeni sözlerle yorumlanarak Sertab Erener tarafından seslendirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası yeni grupların da dahil edilmesiyle hızlı bir ivmeyle devam ediyor.

Bu kapsamda başlatılan kampanyanın sloganı ise "Kolları sıvıyoruz" oldu. Bakanlık, bu slogana özel bir klip hazırladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hazırlanan klibi sosyal medya hesabından şu not ile paylaştı:

"Rahmetli Cem Karaca'nın seslendirdiği 'Bu Son Olsun' şarkısını yeni sözlerle yeniden yorumlayarak aşı kampanyamızın sesi olan Sertab Erener'e teşekkür ederim."

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