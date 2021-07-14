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MEDYA

Baht Oyunu 6. bölüm fragmanı

Baht Oyunu dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Baht Oyunu 20 Temmuz 2021 Salı akşamı Kanal D'de...

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki olanlar olur.

Ada, ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada, mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

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