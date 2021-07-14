Sancaktepe'de eli silahlı cani evlat sokak ortasında annesini darbetti

SANCAKTEPE'de silahlı bir şahıs, sokak ortasında annesini darbetti. Şahıs, kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşı da silah çekerek tartakladı. Oğlunun saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Evlat dehşetinin nedeni ise 'yuh' dedirtti...

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sokak ortasında iddiaya göre 10 bin liralık cep telefonu isteğini reeddeden annesine silah doğrultup, darbeden kişiyi çevredekiler, engelledi. Şüpheli Hüseyin B., gözaltına alınırken, dehşet anları kameralara yansıdı. Anne Salise B. olay sonrası, "Her zaman bunu yapıyor. Evlat işte, atsan atılmıyor" dedi.

Olay Genç Osman Caddesi Beyti Sokakta pazartesi günü yaşandı. Hüseyin B. isimli kişi iddiaya göre annesinden 10 bin liralık cep telefonu almasını istedi. Olumsuz yanıt alan kişi, annesi, Salise B.'yi sokakta darbetmeye başladı. Hüseyin B., bir ara belindeki silahı annesine yöneltti. Bu sırada olayı görenler Hüseyin B.'ye müdahale etti. Hüseyin B., kendine müdahale eden bir kişiyi de dövmeye çalıştı.

Her zaman bunu yapıyor, evlat işte atsan atılmıyor

Daha sonra annesini de yanına alan Hüseyin B. uzaklaştı. Durum polise bildirildi. Polis ekipleri, Hüseyin B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ekip otosuna götürülmeye çalışılırken, çevredekilerden biri şüpheliye sopayla vurdu.

Oğlunun saldırısına uğrayan anne Salise B. ise, "Her zaman bunu yapıyor. Evlat işte, atsan atılmıyor" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.