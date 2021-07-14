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Pınar Gültekin'in babasından kritik açıklama: Mahkemede...

Kanal D Neler Oluyor Hayatta programına telefonla bağlanan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin mahkemede yaşananları göz yaşlarıyla anlattı.,

Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili beşinci duruşma görüldü. Olay yerinde ele geçirilen sigara izmaritlerinin anne Ayten Avcı'nın DNA profiliyle uyumlu olduğu tespitinin ardından görülen duruşmada, gergin anlar yaşandı. Gültekin ailesinin avukatının 'reddi hakim' talebi kabul edilmedi. Baba Sıddık Gültekin ise mahkeme salonundan çıkarıldı.

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