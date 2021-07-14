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Kenyalı ve Şilili uzman isimden FETÖ'yü ve 15 Temmuz'u anlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 15 ülkeden 15 uzmanın çarpıcı görüşlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde 15 ülkeden 15 uzman ile yaptığı söyleşiyi Twitter hesabından yayınladı.

Kenya ve Şilili uzman isimlerin görüşleri video ile Türkçe altayazıyla aktarıldı. 

"Arka kapıdan girip güç elde etmek için masum insanları terörize edip öldüremezsiniz.”

Kenya İsiolo vilayeti Vali Yardımcısı Dr. Abdi Issa, "Dünyada terörizmin hiçbir türüne izin verilmemeli, çünkü bu yanlış. Arka kapıdan girip güç elde etmek için masum insanları terörize edip öldüremezsiniz.” dedi.

Şili Eski Dışişleri Bakanı Juan Gabriel Valdes, “İnsanların demokrasiyi korumak için sokaklara çıktığını okuduğumda çok ama çok etkilendiğimi ve duygulandığımı hatırlıyorum.” dedi.

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