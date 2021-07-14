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Kanal D Baht Oyunu son bölümde neler oldu işte yeni bölüm fragmanı

KANAL D Baht Oyunu dizisi 5. bölümde neler oldu? Baht Oyunu son bölümü büyük ilgi gördü. 13 Temmuz 2021 reyting sıralamasında da üst sıralarda yer alan dizi, sosyal medyada #BahtOyunu etiketiyle de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’, sürprizlerle dolu beşinci bölümüyle büyük ilgi gördü. Reytinglerde de üst sıralarda yer alan dizi, sosyal medyada #BahtOyunu etiketiyle de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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