Arda Turan ve Aslıhan Turan'ın saray yavrusu evinde Fatih Terim detayı

Futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan YouTube sayfasında evini tanıttı. Sosyal medyada Aslıhan ve Arda Turan'ın lüks evi hakkında 'Saray yavrusu' yorumu yapıldı. Turan çiftinin evinde İmparator lakaplı Fatih Terim'in Arda Turan'a hediye ettiği bir detay en çok göze çarpan dekorlardan biri...

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan ve Aslıhan Turan’ın muhteşem evi görücüye çıktı. Aslıhan Doğan Turan evinin kapılarını açtı. YouTube sayfasında evini tanıtan Turan, ‘Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanıyorum’ dedi. Turan çiftinin evindeki lüks dekorasyon anlayışının hakim olduğu görülürken, Fatih Terim tarafından Arda Turan'a hediye edilen bir formanın tablo olarak asılması detayı videonun en dikkat çeken anlarından biri oldu.