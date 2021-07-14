Kurtulması için zorunda kaldı! Güney Afrika'da annenin bebeğini aşağı attığı an
Protesto ve şiddet olaylarının bir haftadır devam ettiği Güney Afrika'da, göstericilerin yağmalayıp yaktığı dükkanın üst katında oturan kadın, bebeğini kurtarmak için binadan aşağı atmak zorunda kaldı. Bebeğin çevredekiler tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.
Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrasında patlak veren şiddet ve yağma olayları devam ediyor. Kaos'un devam ettiği ülkenin en büyük şehirlerinden Durban'da çekilen bir görüntü ise uluslararası basına damgasını vurdu.
Göstericiler tarafından yağmalandıktan sonra yakılan bir dükkanın üst katında oturan ve mahsur kalan bir kadın, bebeğini alevlerden kurtarmak için binadan aşağı atmak zorunda kaldı.
Gazeteci Thuthuka Zondi tarafından çekilen görüntülerde, aşağı atılan çocuğun binanın bekleyen bir grup tarafından yakalandığı görülüyor.
BBC'nin haberine göre, Naledi Manyoni isimli kadın ve bebeği Melokuhle'nin sağlık durumları iyi.
Olayların fitili nasıl ateşlendi?
Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü. Ulusal Müşterek Operasyon ve İstihbarat Yapısı'ndan (NATJOINTS) yapılan açıklamada ise olaylarda hayatlarını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi. Zuma, yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamanın da aralarında olduğu 16 ayrı suçtan yargılanıyor. 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.