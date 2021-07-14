Uçak bombalarının etkinliği milli teknolojiyle artırıldı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli teknolojilerle güvenlik güçlerinin kullandığı ekipmanların etkinliği artırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli imkanlarla geliştirilen ve üretilen güdüm kitlerinin seri üretimiyle eş zamanlı olarak kabiliyet artırımına yönelik çalışmalar sürdürüldüğünü söyledi.

Bu doğrultuda ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ayarlanabilir yaklaşma sensörünün parçacık etkili MK-82 Genel Maksat Bombası'na monteli milli güdüm kiti Teber ile kullanıldığı bilgisini veren Demir, "Böylece yüksek hassasiyetle hedefe ulaşan uçak bombalarımızın etkinliğinin artırılması sağlandı" dedi.