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BİLİM - TEKNOLOJİ

Uçak bombalarının etkinliği milli teknolojiyle artırıldı

Anadolu Ajansı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli teknolojilerle güvenlik güçlerinin kullandığı ekipmanların etkinliği artırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli imkanlarla geliştirilen ve üretilen güdüm kitlerinin seri üretimiyle eş zamanlı olarak kabiliyet artırımına yönelik çalışmalar sürdürüldüğünü söyledi.

Bu doğrultuda ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ayarlanabilir yaklaşma sensörünün parçacık etkili MK-82 Genel Maksat Bombası'na monteli milli güdüm kiti Teber ile kullanıldığı bilgisini veren Demir, "Böylece yüksek hassasiyetle hedefe ulaşan uçak bombalarımızın etkinliğinin artırılması sağlandı" dedi.

Teber Lazer Güdüm Kiti, MK-81 ve MK-82 genel maksat bombalarına vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre ediliyor.

Teber, genel maksat bombalarını Ataletsel Ölçüm Birimi, Küresel Konumlama Sistemi ve yarı aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi haline getiriyor.

Burun kısmına istenildiği zaman takılabilen yarı aktif LAB ile silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandıran Teber'in LAB bölümüne 'yaklaşma sensörü' ekleme seçeneği de bulunuyor.

F-16'lara entegre edilen TEBER güdüm kitli mühimmatlar, Aksungur ve Akıncı gibi yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip insansız hava araçlarıyla da kullanılabilecek.

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