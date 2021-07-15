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'Kurtlar Vadisi yeni sezon'a Necati Şaşmaz ve oğlunun zikir görüntüsü şoku!

'Kurtlar Vadisi yeniden çekilecek mi ne zaman yayınlanacak?' sorusu ekranların en uzun soluklu dizisi olan Kurtlar Vadisi'nin hayranlarının 2016 sezon finalinden sonra 5 senedir en merak ettiği konu... Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekilme ve yayınlanma kararının Necati Şaşmaz'ın 8 yaşındaki oğlunun 'zikir görüntüleri' nedeniyle iptal edildiği medya kulislerinde çalkalanıyor.

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve 2016 yılında sezon finali yaptıktan sonra yaklaşık 5 senedir büyük bir heyecanla beklenen Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı.

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