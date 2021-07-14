Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı

Galatasaray Kulübü, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaparak satışa çıkardı. Deplasman formasında 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe'nin sahasında kazanılan şampiyonluğa gönderme yapıldı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada iç saha formasında Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı ilk maçta kullandığı formadan esinlenildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekibin deplasman formasında ise 2011-2012 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sahasında kazanılan şampiyonluğa gönderme yapıldı. Siyah forma için, "Karanlığı kaldırdığı kupa ile aydınlatan takımımızı siyah üzerine sarı-kırmızı bant tasarımı ile formamıza işleyerek bu başarı ölümsüzleştirdi" denildi.

Satışa sunulan formalarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilmiş recycle kumaş kullanıldı.